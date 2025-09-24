Rotonda de Limache: Iniciaron las obras para la repavimentación

En el marco del Plan Vial Zona Sur, la Municipalidad comenzó con las tareas de fresado por sectores para próximamente colocar el nuevo concreto asfáltico. Las intervenciones se están desarrollando en horario nocturno para no dificultar el tránsito en el día.

La Municipalidad avanza con las obras del Plan Vial Zona Sur con el fin de mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores de la ciudad, y de los más utilizados por los conductores.

En esta ocasión, comenzaron las tareas de fresado en la calzada de la rotonda de Limache con el objetivo de quitar las imperfecciones, hundimientos o deformaciones que dificultan el paso de los vehículos.

Es importante destacar que, los trabajos de fresado se están desarrollando en horario nocturno para no generar inconvenientes o embotellamientos en el paso vehicular durante el día.

Estas acciones continuarán por tramos para luego poder colocar el nuevo pavimento en toda la rotonda; lo que mejorará la fluidez en la zona teniendo en cuenta que el nudo vial conecta las avenidas Ex Combatientes de Malvinas, Tavella, Paraguay y Banchik.

Se solicita a los conductores, circular con precaución debido al desarrollo de la obra y la preparación de la calzada para su posterior repavimentación.