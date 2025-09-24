El Móvil de Castración atenderá en Palermo 1 y en la Casona de Castañares

El operativo, a cargo de Bienestar Animal, se realizará del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben pedirse vía Whatsapp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en el barrio Palermo 1 y en la Casona de Castañares.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 29, martes 30 y miércoles 1 de octubre

SUM del Barrio Palermo 1

Avenida Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial

Turnos: 3874565870

Jueves 2 de octubre

Casona de Castañares

Turnos: 3876335468

Viernes 3 de octubre

SUM de barrio Palermo 1

Avenida Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial

Turnos: 3874565870

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario).

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva.

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos.

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene.

+ Llevar una manta para el postquirúrgico.

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas.

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas.

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador.