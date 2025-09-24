El Móvil de Castración atenderá en Palermo 1 y en la Casona de Castañares
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en el barrio Palermo 1 y en la Casona de Castañares.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 29, martes 30 y miércoles 1 de octubre
SUM del Barrio Palermo 1
Avenida Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial
Turnos: 3874565870
Jueves 2 de octubre
Casona de Castañares
Turnos: 3876335468
Viernes 3 de octubre
SUM de barrio Palermo 1
Avenida Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial
Turnos: 3874565870
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario).
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva.
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos.
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene.
+ Llevar una manta para el postquirúrgico.
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas.
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas.
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador.