El Hospital Materno Infantil celebró el Día de la Sanidad con reconocimientos a agentes

El Hospital Público Materno Infantil, referente del Área Operativa Norte, conmemoró el Día de la Sanidad con un acto en el que se puso en valor la dedicación y el compromiso de su personal. Más de 40 trabajadores y trabajadoras que cumplieron entre 30 y 32 años de trayectoria al servicio de la comunidad fueron reconocidos por su invaluable labor.