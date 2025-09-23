Comenzaron las 32° Olimpiadas nacionales y 30° Internacionales de Círculos de Oficiales de policía

Más de 1700 atletas que representan a 19 jurisdicciones junto a la delegación de Uruguay se presentaron frente al Monumento al General Güemes iniciando formalmente las competencias deportivas. El viernes será el acto de cierre y consagración de los campeones.

El Secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al Jefe de Policía, Diego Bustos, participaron del acto oficial de inauguración de las 32° Olimpiadas Nacionales y 30° Internacionales organizadas por el Círculo de Oficiales de la Policía de Salta y la Federación de Círculos Oficiales de Policía de la República Argentina.

El acto tuvo lugar frente al Monumento al General Martín Miguel de Güemes, donde los 1750 atletas de 19 delegaciones desfilaron ante las autoridades presentes, compartiendo el fervor deportivo y la camaradería que convoca a este nuevo encuentro que tiene a Salta como anfitriona.

Luego de la invocación religiosa y bendición a los participantes, se realizó el tradicional encendido de la llama olímpica y la jura de los deportistas. Se disputarán competencias en 18 disciplinas como fútbol, básquet, vóley, natación, maratón y tiro, entre otras.

Los escenarios deportivos que serán sedes para las competencias son el Estadio Delmi, gimnasio de la Secretaría de Deportes, pista de atletismo del Legado Güemes, Estadio Padre Ernesto Martearena, predio La Loma, natatorio de la UCASAL, Parque del Bicentenario, Complejo Verbum, canchas de UCASAL, Club El Círculo, Tiro Federal, Club de Bochas “Río Segundo”, Peña “El Quita Penas”, predio de Gimnasia y Tiro en Altos de Medeiros y Dique Cabra Corral.

Para el viernes se planificaron las competencias de cierre y consagración de los campeones para finalizar con un gran encuentro de camaradería.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación