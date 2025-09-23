La obra en la calle Catamarca solucionará los hundimientos y anegamientos

La Municipalidad trabaja en el recambio de la cañería pluvial que se encontraba dañada y había generado un socavón subterráneo que hizo que la calzada se hundiera. El corte de tránsito en el lugar continuará unos 15 días más, aproximadamente.

A mediados de la semana pasada se produjo un hundimiento de la calzada en la intersección de las calles Catamarca y Alvarado, esto ha llevado a la Municipalidad a implementar de manera urgente un corte en el tránsito para prevenir incidentes en la normal circulación vehicular.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que “debido a esta situación procedimos de manera inmediata a demoler la calzada dañada para detectar el problema, y lo que pudimos constatar con la empresa Aguas del Norte, fue una pérdida de agua en el desagüe pluvial”.

“Detectada esta filtración del agua, lo siguiente es remover los escombros de las placas, recambiar la cañería pluvial, volver a rellenar y compactar mediante tareas de enripiado y nivelado y por último colocar el nuevo concreto asfáltico”, detalló Viola.

“Le pedimos paciencia, tanto a los vecinos de la zona como a quienes circulan por este lugar, porque es uno de los corredores viales más utilizados de la ciudad, y que sepan entender que esta obra solucionará no sólo el hundimiento de la calzada sino también los anegamientos en época de abundante caída de agua de lluvia”, destaco el funcionario.

Respecto a los cortes de tránsito, los mismos son de la siguiente manera:

Hay personal con filtros en España y Vicente López, Pje Zorrilla y Vicente López, Paseo Güemes y Vicente López, Caseros y Lavalle, San Martín y Lavalle, Santa Fe y Mendoza, de 7.30 a 9.00, de 12.00 a 15.00 y de 17 a 21.00.

Además, se prohíbe el estacionamiento en Pasaje Zorrilla y se cambia la frecuencia de semáforos de San Martín e Yrigoyen, San Martín y Santa Fe y San Martín y Catamarca.