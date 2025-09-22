Un abuelo sufrió una golpiza luego de un siniestro vial
PolicialesHace 3 horas Por prensa
Este sábado por la noche en ruta 26 a la altura de barrio Las Tunas de Cerrillos ocurrió un siniestro vial el cual terminó con un feroz ataque hacia un abuelo de 78 años
PORTADA PARA TODO SALTA (1)
Por circunstancias que se desconocen la víctima chocó con su camioneta Ford F 100 a una motocicleta donde iban dos personas. El conductor de la moto, dominado por la furia, decidió golpear al abuelo y destrozar el parabrisas y puerta de la camioneta. La familia del damnificado hizo la denuncia por el brutal ataque y pide que el golpeador quede detenido por tentativa de homicidio.