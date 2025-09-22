29 personas demoradas en el estadio Martearena por el Torneo Primera Nacional

El evento se llevó a cabo entre Central Norte y Chacarita Juniors. Asistieron alrededor de 3353 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos. Hubo 29 personas demoradas por delitos y contravenciones.

En el marco del Torneo Primera Nacional 2025, la Policía de Salta desplegó esta tarde un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre el Club Central Norte y el Club Atlético Chacarita Juniors de la provincia de Buenos Aires. Participaron más de 400 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 3353 simpatizantes del equipo local.

El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.

En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 29 personas, 10 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes y 19 por la Ley Contravencional.