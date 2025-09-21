Brutal ataque a un jubililado en ruta 26: quedó inconsciente

El incidente se produjo después de que el hombre de 78 años chocara una pareja en la ruta. Le rompieron la camioneta y atacaron al hombre con mucha violencia.

Un hombre jubilado de 78 años fue víctima de una brutal agresión en la Ruta 26, cerca del barrio Las Tunas en Cerrillos. El incidente ocurrió después de que su camioneta, una Ford 100, chocara accidentalmente a una joven que se encontraba en la calzada con su pareja.

El acompañante de la mujer reaccionó de manera violenta, rompiendo primero el parabrisas y los espejos del vehículo. Luego, agredió físicamente al jubilado con los puños y una herramienta, dejándolo inconsciente.

El hombre mayor fue asistido por el SAMEC y trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde quedó internado con pronóstico reservado. Su familia expresó su indignación y tristeza por la violencia del ataque destacando que el hombre mayor no pudo defenderse.