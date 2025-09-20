Tras 12 años, la Autopista Pichanal – Orán está totalmente habilitada

La Provincia, a través del Consorcio del Norte, realizó la pavimentación sobre calle Hernando de Lerma, arteria por la que se accede al puente de egreso. Los trabajos continúan en una segunda etapa, con obras complementarias sobre la misma calle por 260 metros lineales.

Gracias a la intervención de la Provincia, a través del Consorcio de Pavimentación del Norte, la autopista Pichanal - Orán fue habilitada en su totalidad y abierta al tránsito después de 12 años de espera.

Esto se pudo lograr luego de la pavimentación de la calle Hernando de Lerma que conecta con el nuevo puente distribuidor de egreso a la localidad norteña.

Los trabajos dan respuesta a un amparo presentado por el Concejo Deliberante del municipio de Hipólito Yrigoyen contra la Dirección Nacional de Vialidad en 2017 ante el Juzgado Federal de Orán, al no estar contemplado dentro de la obra, un egreso hacia Orán, sin tener que regresar hasta el distribuidor de El Tabacal, por haber sido caracterizada la obra como una autopista con control total de accesos.

Así, lo que debiera haberse ejecutado por la DNV en el marco de la obra que en ese entonces estaba a cargo de la empresa DYCASA, la Provincia terminó realizándola con el Consorcio de Pavimentación Orán-San Martín.

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, especificó que también con el Consorcio del Norte se continúa trabajando en otro tramo de calle Hernando de Lerma, desde Conscripto Zabala hasta la avenida Olisea Ortiz, en una extensión de 260 metros lineales.

La concreción de estos trabajos se ejecutó a partir del compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, al considerar que es uno de los proyectos claves para el departamento.

Así y para la ejecución de las obras, el Gobierno de la Provincia oportunamente firmó un convenio entre Vialidad Nacional y la Municipalidad de Orán. Por el acuerdo se posibilita asumir la ejecución de los trabajos.

Con el consorcio, se intervino en la pavimentación del puente distribuidor noroeste; de calles colindante a la autopista; pavimentación de la bajada a Yrigoyen.

Por el convenio, también con el Consorcio del Norte se trabaja en el bacheo de RN 50 y RN 34. Aunque hasta el momento la provincia no ha recibido el reembolso por los trabajos, la prioridad ha sido avanzar y ofrecer soluciones concretas.