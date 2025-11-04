La Dirección General de Seguridad de la Policía celebró su XLII Aniversario

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, presidió el acto por el XLII Aniversario de creación de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Salta. Estuvo acompañado por el jefe de la Policía, Diego Bustos y el subjefe, Walter Toledo durante la ceremonia que se desarrolló en la explanada del Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

Avellaneda, en su discurso, reconoció la tarea en conjunto, el valor y la vocación de servicio que demuestran cada uno de los efectivos que integran el brazo operativo de la Policía de la Provincia, siempre presente cuando se requiere la asistencia profesional de esa área, asumiendo el compromiso formal con la comunidad para preservar el orden.

Por su parte, el director General de Seguridad, Daniel Ríos, agradeció la participación de los jefes de cada Distrito de Prevención y de las distintas Unidades Especiales, quienes con su forma de trabajo y empeño se convierten en eslabones importantes en la cadena de seguridad.

Además, puso de relieve la labor desplegada hasta la fecha con resultados preventivos y operativos muy importantes. Por ejemplo, desde enero a octubre de este año, se realizaron 59.483 operativos de Protección Ciudadana; se identificaron 530.536 personas, de la cuales 829 registraban pedidos de detención; la demoraron 7861 personas vinculadas a hechos delictivos, como así se controlaron a más de 620.000 vehículos y 160.000 motocicletas, lo que permitió recuperar más de 2200 motovehículos; retirar de circulación a más de 159 armas de fuego y el secuestro de 426 armas blancas.

Desde el 4 de noviembre de 1983 la Dirección General de Seguridad tiene presencia en toda la provincia. Comprende los 14 Distritos de Prevención, el Centro de Coordinación Operativa, y la Dirección de Unidades Especiales tales como la División Canes, Lacustre y Fluvial, Motorizada, Caballería, GOPAR, Infantería, entre otras, y sus áreas de competencia. También el Departamento de Planificación y Coordinación Operativa.