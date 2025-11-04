Continúan los controles para evitar la pesca furtiva en Puerta de Díaz y Cabra Corral

Inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto a la Policía Lacustre, realizaron controles en río Juramento, río Bermejo y dique El Tunal.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a través del Área de Biodiversidad, en conjunto con la Policía Lacustre, realizaron controles de pesca en diferentes zonas del Dique Cabra Corral y Puerta de Díaz. En todos los casos se solicitó a los pescadores el correspondiente carnet de pesca, las guías y se examinaron las condiciones generales de la actividad, verificando que cumplan con el reglamento.

Cabe destacar que para practicar la actividad es obligatorio contar con el carnet de pesca, único e intransferible y conocer y respetar el reglamento vigente.

En caso de detectarse infracciones, se inician los procedimientos correspondientes para garantizar el derecho a descargo y, si corresponde, aplicar las sanciones establecidas.

Estas acciones buscan fomentar una pesca responsable y proteger el equilibrio de nuestros ambientes naturales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación