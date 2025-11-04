Sáenz sobre el nuevo Gabinete nacional: “Espero que tenga una mirada federal, a pesar de que todos son de Buenos Aires”

El gobernador Gustavo Sáenz opinó sobre la designación de los nuevos integrantes del Gabinete del Presidente Javier Milei y dijo que “esperamos que, a pesar de que todos son de Buenos Aires, tengan una mirada federal, que es lo que buscamos todos los gobernadores, que entiendan que Argentina no empieza y termina en la Capital Federal”.

Sáenz dijo que mantuvo contacto tanto con Manuel Adorni, como con Diego Santilli, para manifestarles su apoyo y dijo: “creo que hay que darles tiempo y juzgarlos después y no antes.

Celebró la reunión con el Presidente Milei, y afirmó: “hablamos de la importancia de establecer diálogo y consensos, aunque nos faltó hablar de federalismo. Me parece muy bien que el presidente decida recorrer las provincias, es lo que yo hago en Salta, recorriendo el interior y llevando el Gabinete al interior de la provincia, porque en definitiva yo gobierno toda una provincia, no solo la Capital; y Milei gobierna toda la nación y es muy bueno que asi sea y podamos conversar y hablar”.

Sobre la incorporación de Diego Santilli como ministro del Interior, el mandatario salteño dijo: “Yo conozco mucho a Santilli y tengo una buena relación con él, como la tengo con todos”. Asimismo, agradeció al Jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, “por la voluntad que le puso y el trabajo monumental que hizo”, aunque reconoció que “lamentablemente las decisiones se las tomaba en otro lado”.

Al respecto, dijo Sáenz: “Si no se modifica el engranaje para poder dialogar y avanzar en los acuerdos que se van haciendo, este cambio va a ser más de lo mismo y espero que no sea así, porque los gobernadores estamos expectantes, mirando los cambios”.

El Gobernador reconoció que “El Presidente tiene todo el derecho de elegir a quienes lo acompañen, pero hay una realidad: Milei atiende el teléfono a los gobernadores cuando te necesita y cuando no te necesita; pero sus funcionarios no te atienden, ni te llaman” y recalcó: “Nosotros nos vamos a hacer respetar; no queremos desestabilizar, queremos ayudar al Gobierno nacional, pero pedimos respeto, consideración y reciprocidad”.