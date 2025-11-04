La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio. Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.

Teniendo en cuenta que la ciudad de Salta está expuesta a movimientos sísmicos, la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad organiza y realiza simulacros de sismos y capacitaciones en distintos establecimientos.

Es por eso que este viernes se desarrollará un simulacro en simultáneo en colegios del centro.

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas.

Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.

Los colegios que participarán son:

– Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750

– Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505

– Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648

– Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675

– Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627

– Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767

Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos.

«Realizamos este simulacro porque es importante saber qué hacer en situaciones de emergencias. Estuvimos capacitando a los colegios para darles las indicaciones correspondientes», dijo David Leal, director general de Emergencias.

Si bien se buscará no entorpecer el tránsito por mucho tiempo, habrá cortes preventivos y totales y cortes por obras en ejecución:

– Alberdi y San Luis (corte total)

– Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)

– Tucumán y Alberdi (corte por obras)

– Tucumán y Florida (corte por obras)

– Córdoba y La Rioja (corte preventivo)

También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.