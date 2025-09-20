El anfi ‘Cuchi’ Leguizamón se viste coplas para la elección de ‘La ÑUSTA 2025’

El domingo 21 de septiembre, desde las 15 hasta las 21 horas, se realizará este encuentro cultural con entrada libre y gratuita, organizado por la Asociación Civil UNAY. Se elegirá a la mejor coplera.

El domingo 21 de septiembre el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín, se colmará de coplas y tradición para elegir a la Reina de la Copla 2025, en un evento abierto a toda la comunidad.

En su 6ta edición es organizado por la Asociación Civil UNAY, bajo la dirección de su presidenta Luisa Camino, originaria de los pagos de San Marcos de Trigo Huaico, Santa Victoria Oeste.

La jornada se extenderá de 15 a 21 horas y contará con la participación de copleras de distintas edades, entrada libre y gratuita.

La elección se dividirá en tres categorías: niñas (de 5 a 15 años), jóvenes (de 15 a 29 años) y adultos (sin límite de edad). Todas las interesadas podrán inscribirse el mismo día, al llegar al anfiteatro.

Un jurado será el encargado de coronar a las “Ñustas” que representarán con orgullo llevando las tonadas de los pagos a diferentes encuentros, festivales a nivel local, regional y nacional. Se reconoce así el talento, la fuerza interpretativa y el valor cultural de esta expresión popular.