Lanzan en Salta PAWSI: una app para encontrar mascotas perdidas y abandonadas

Diego Puzio, un joven salteño ha creado PAWSI, una aplicación móvil diseñada para ayudar a la comunidad a encontrar y rescatar a animales perdidos o abandonados en la provincia.

El joven diálogo con el Móvil de Todo Salta Noticias y nos contó la idea de esta herramienta surgió del propio Puzio, quien, con un gran amor por los animales, vio la necesidad de crear un sistema ágil que facilitara la conexión entre personas que buscan a sus mascotas y aquellas que han encontrado una.

La app es una plataforma colaborativa donde los usuarios pueden:

Reportar animales perdidos o abandonados: Con solo unos pocos clics, se puede subir una foto y la ubicación del animal. La aplicación envía una alerta inmediata para que otros usuarios en la zona estén al tanto.

También permite a los usuarios buscar mascotas extraviadas por la zona, lo que agiliza el proceso de reunificación.

Puzio destacó que el principal objetivo de PAWSI es acortar los tiempos de búsqueda y aumentar las posibilidades de que las mascotas regresen a salvo a sus hogares.

Actualmente, PAWSI está disponible para dispositivos Android y se puede descargar a través de su página web para más información visitar sus redes sociales @pawsi_app.