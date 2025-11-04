Vecinos de zona norte podrán efectuar trámites referidos a Anses en el CIC de Unión

El servicio se ofrecerá de 8 a 14 horas. La atención será a través del móvil en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario del barrio Unión. Para más información comunicarse al 3872266246.

La Municipalidad informa a los vecinos de la zona norte, que hoy de 8 a 14 podrán realizar diferentes trámites de Anses en el Centro Integrador Comunitario de Unión.

La atención será por orden de llegada en las instalaciones del CIC ubicado sobre Av. Armada Argentina y José M. Mirau, donde se ubicará la unidad móvil.

Los agentes nacionales realizarán trámites como la presentación de las libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones familiares, Progresar, actualización de datos, jubilaciones y pensiones, entre otras gestiones. Se recuerda que el único requisito es llevar el DNI y la documentación que requiera consultar.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3872266246.