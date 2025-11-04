Conocé dónde atenderá el Móvil de Licencias esta semana
Para comodidad de los vecinos, como se viene haciendo desde el principio de la gestión, la Municipalidad continúa acercando diferentes servicios a distintas zonas de la ciudad. Es por esto que el Móvil de Licencias de Conducir atenderá esta semana en tres puntos diferentes.
Estará disponible por la mañana, de 9 a 12, en el CIC de Asunción el martes, en el CIC de Constitución el miércoles y en el CIC de Santa Cecilia el jueves.
La atención será por orden de llegada y las consultas deben hacerse vía WhatsApp al: 3872266265.
Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.
A través de este móvil, los salteños además podrán:
Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral
Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario.
Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite).
Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.
Los precios de las licencias son los siguientes:
1 Año: $ 11,513
2 Años: $ 23.025
3 Años: $ 34.538
4 Años: $ 46.050
5 Años: $ 57.563
Mayores de 65 años
1 Año: $ 5.756
2 Años: $ 11.513
3 Años: $ 17.269
4 Años: $ 23.025
5 Años: $28.782