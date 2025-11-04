Conocé dónde atenderá el Móvil de Licencias esta semana

Estará disponible por la mañana, de 9 a 12, en tres puntos diferentes. Los que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones. La atención será por orden de llegada.

Para comodidad de los vecinos, como se viene haciendo desde el principio de la gestión, la Municipalidad continúa acercando diferentes servicios a distintas zonas de la ciudad. Es por esto que el Móvil de Licencias de Conducir atenderá esta semana en tres puntos diferentes.

Estará disponible por la mañana, de 9 a 12, en el CIC de Asunción el martes, en el CIC de Constitución el miércoles y en el CIC de Santa Cecilia el jueves.

La atención será por orden de llegada y las consultas deben hacerse vía WhatsApp al: 3872266265.

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario.

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite).

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

Los precios de las licencias son los siguientes:

1 Año: $ 11,513

2 Años: $ 23.025

3 Años: $ 34.538

4 Años: $ 46.050

5 Años: $ 57.563

Mayores de 65 años

1 Año: $ 5.756

2 Años: $ 11.513

3 Años: $ 17.269

4 Años: $ 23.025

5 Años: $28.782