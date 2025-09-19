Alerta amarilla por viento Zonda en la Puna de San Carlos y Cafayate

El fenómeno se extenderá entre las 12 y las 18 de este jueves, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se recomienda a la población tomar precauciones ante la reducción de visibilidad y el aumento de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en la Puna de San Carlos y Cafayate. El aviso tendrá vigencia desde las 12 hasta las 18 horas y prevé velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar una marcada disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, lo que incrementa el riesgo de incendios y afecta la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación