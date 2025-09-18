River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental

El Millonario la pasó mal ante el equipo brasileño, que sacó ventaja con goles de Gómez (la figura) y Vitor Roque. Sobre el final, el local se despertó y logró descontar con un tanto de Martínez Quarta para dejar la serie abierta. La revancha será la semana que viene en San Pablo.

River perdió 2-1 frente a Palmeiras, en el estadio Monumental por el encuentro de ida de la Copa Libertadores de América 2025. El Millonario se rindió ante la categoría y la efectividad del Verdao, que le hizo precio con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque en el primer tiempo. Sin embargo, sobre el final el local se despertó, arrinconó al rival con el descuento de Lucas Martínez Quarta pero no le alcanzó. La revancha será el próximo miércoles en San Pablo: los de Núñez deberán ganar por un gol al menos para forzar los penales.

El equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar sí o sí para igualar la eliminatoria y forzar, al menos, los penales: la revancha será el próximo miércoles desde las 21.30 en el Allianz Parque de San Paulo (el ganador enfrentará al triunfador de Liga de Quito-San Pablo). Antes de ese duelo, deberá visitar el sábado a partir de las 21:15 a Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Clausura.