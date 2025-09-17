Por la demanda, mañana continúa el operativo de identificación en Los Toldos, barrio San Remo y Villa Palacios

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que, ante la alta demanda de trámites solicitados por los habitantes del municipio de Los Toldos, se decidió ampliar el operativo de identificación durante el día de mañana, jueves 18 de septiembre, en el edificio municipal.

Paralelamente, aquí en la Capital, el móvil del organismo estará en Mar Ártico 1091 del barrio San Remo, y el viernes 19 se ubicará en la Escuela René Favaloro, situada en Juan Bulloc y Peatonal S/N de Villa Palacios.

En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000, y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para registrar los hechos vitales e identificatorios de los ciudadanos.