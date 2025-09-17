El mercado San Miguel avanza con paso firme en sus obras de renovación

Se culminó el trabajo de levantamiento del suelo en el entrepiso que da sobre calle Ituzaingó. Además, se trabaja en la construcción de pilotes y pozos romanos que se transformarán en las columnas del nuevo edificio sobre calle Urquiza.

La Municipalidad de Salta avanza con las obras de reconstrucción del mercado San Miguel, precisamente en el sector de calle Urquiza. Las tareas consisten en levantamiento y preparación de suelo para el armado de bases.

En el lugar se trabaja en la construcción de pilote y 112 pozos romanos, que darán al suelo, del nuevo edificio, cimientos profundos consiguiendo una construcción firme y resistente.

En tanto, el arquitecto Joel Colque Ávila, inspector de la obra, junto al titular de la Fundación San Miguel, recorrieron el sector del entrepiso que da sobre calle Ituzaingó donde se culminó con el levantamiento del suelo. En este sector, se avanza, además, en la extracción de los arcos de hierro que sostenían el techo del antiguo mercado.

Es de recordar, que el mercado continúa abierto y realizando la atención al público en su horario habitual, de 8 a 14 y de 17 a 21:30. Los ingresos habilitados son por Florida y Av. San Martín.