Así será el cronograma de la próxima semana del Móvil de Castración

El operativo, a cargo de Bienestar Animal, se realizará en San Luis, Miguel Aráoz, El Aybal y El Tribuno del lunes 22 al viernes 26 de 8.30 a 13. Los turnos deben pedirse vía Whatsapp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en San Luis, Miguel Aráoz, El Aybal y El Tribuno.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 22

Delegación de San Luis

Calle Cerro San Bernardo 90 esquina Cerro Aracar

Turnos: 3872266178

Martes 23 y miércoles 24

Centro vecinal del barrio Miguel Aráoz

Calle Diario Nación 3.647, esquina San Luis

Turnos: 3875785898

Jueves 25

Centro vecinal del barrio Parque El Aybal

Calle Luciano Héctor Jaime diagonal Felipe Antonio Contreras

Turnos: 3875170639

Viernes 26

SUM del barrio El Tribuno

Avenida Roberto Romero 3.051

Turnos: 3874528339

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador