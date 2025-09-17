Así será el cronograma de la próxima semana del Móvil de Castración
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en San Luis, Miguel Aráoz, El Aybal y El Tribuno.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 22
Delegación de San Luis
Calle Cerro San Bernardo 90 esquina Cerro Aracar
Turnos: 3872266178
Martes 23 y miércoles 24
Centro vecinal del barrio Miguel Aráoz
Calle Diario Nación 3.647, esquina San Luis
Turnos: 3875785898
Jueves 25
Centro vecinal del barrio Parque El Aybal
Calle Luciano Héctor Jaime diagonal Felipe Antonio Contreras
Turnos: 3875170639
Viernes 26
SUM del barrio El Tribuno
Avenida Roberto Romero 3.051
Turnos: 3874528339
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador