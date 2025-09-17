River abre su serie contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario será local del Verdao, uno de los grandes candidatos al título, en el partido de ida. La revancha se jugará una semana más tarde en San Pablo.

River enfrentará hoy a Palmeiras de Brasil en el estadio Monumental, desde las 21.30, en el partido de ida de una serie por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Además, el Muñeco contará con el regreso de Gonzalo Montiel en lugar de Fabricio Bustos. La principal incógnita está en la zaga central: la disputa entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

El ganador de esta serie se enfrentará al que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito.