En San Luis y en el CIC de Asunción se dará el curso de Manipulación de Alimentos
Esta semana, la Municipalidad brindará el curso de manipulación de alimentos en las instalaciones de los Centros Integradores Comunitarios de San Luis y de Asunción.
Los vecinos que deseen ser parte de la capacitación y obtener el carnet nacional, deberán acercarse con la fotocopia del DNI, 2 fotos carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada.
El formulario puede ser descargado a través del siguiente link https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf
Se recuerda, que los participantes, deberán asistir a las 2 clases de manera obligatoria y rendir el examen final.
Las fechas y lugares son:
CIC San Luis
Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre
Hora: 17:00 hs.
Teléfono: 3872266178
CIC Asunción
Lunes 22 y martes 23 de septiembre
Hora: 17:00 hs
Teléfono: 387 2266133