Vélez y Racing arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores

En Liniers, el Fortín de los Schelotto y la Academia de Costas abren la serie de cuartos de final en el único cruce entre argentinos en esta fase del certamen. Se enfrentarán a partir de las 19.

Comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con un duelo argentino que promete y mucho. Vélez ante Racing serán los protagonistas en abrir la llave con los ocho mejores equipos del continente. El partido de ida se jugará este martes desde las 19 horas de Argentina en el José Amalfitani en Liniers. La Academia quiere recuperar la estabilidad y el Fortín aprovechará la localía para mantener la racha de 7 partidos sin conocer la derrota con un título en medio: la Supercopa Argentina obtenida ante Central Córdoba.

Los cruces de cuartos de final tienen, por primera vez en años, a ocho equipos que lograron alzar el trofeo de la Copa Libertadores en al menos una ocasión. River, Estudiantes, Racing y Vélez son la representación argentina en el campeonato más importante del continente. River de Marcelo Gallardo disputará su primer partido el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas ante Palmeiras en El Monumental. Por otro lado, Estudiantes visitará a Flamengo el jueves desde las 21:30.

En la Copa Sudamericana, Lanús es el único argentino con vida en el torneo y recibirá esta noche de martes, desde las 21:30 horas, a Fluminense, uno de los favoritos a campeonar. Sin embargo, los de Pellegrino buscarán traducir su presente positivo en el Clausura 2025 y conseguir acceder a la semifinal de la copa. Vélez y Racing se enfrentarán más temprano y levantan expectativas en el público en general. Dos de los animadores del campeonato se eliminarán entre sí.

Vélez Sarsfield enfrentará a Racing Club de Avellaneda este martes desde las 19 horas en Liniers. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, con un plantel que mezcla experiencia y mucha juventud, intentarán dar el golpe y acceder a semifinal de la Copa Libertadores, teniendo como primera instancia el partido de ida ante la Academia. Racing, por su lado, con un plantel repleto de figuras y una clasificación heroica en octavos, intentará seguir con la épica.

Gustavo Costas, entrenador de Racing, tendrá cambios obligados respecto al equipo que paró ante Peñarol en Avellaneda, donde pudo obtener el pase a cuartos de final de manera agónica. Debido a expulsiones, Marcos Rojo y Bruno Zuculini se perderán la ida de la Copa Libertadores. Mientras que el ex Boca está suspendido por dos partidos, Zuculini estará solo fuera en la ida y regresará a concentrar en el partido definitorio. En mitad de cancha, parece estar todo definido.

Según varios medios, Cambeses le ganará otra vez la pulseada a Gabriel Arias en el arco, dando otro golpe más contra el arquero chileno, que perdió la titularidad por su bajo rendimiento a pesar de la experiencia abajo de los tres palos. Con línea de 3, Pardo, Santiago Sosa y Colombo, Racing intentará contrarrestar los embates del Fortín.

El XI que pararía Racing Club sería: Cambeses; Pardo, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martínez, Vergara. La inclusión de Duván Vergara, el ofensivo colombiano, sorprende por las variantes que pudo colocar allí. Descartando el doble nueve, Costas opta por darle más vértigo a las bandas. Sin embargo, suenan también como posibles titulares Vietto o Balboa. Por otro lado, García Basso perdería la pulseada ante Colombo en el fondo.

Guillermo Barros Schelotto, el DT de Vélez, por su parte, viene de parar un XI por el Clausura 2025 sin futbolistas surgidos de las inferiores del Fortín. Algo que no sucedía desde octubre de 1976. Debido a la protección de jugadores y al intento de mantenerlos en forma de cara a un partido clave, como lo es el de este martes ante Racing, el entrenador prefirió no contar con varios de ellos que suelen ser titulares.

Según Vélez a Fondo, medio partidario del equipo de Liniers, el equipo formaría con: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán, Gómez; Aliendro, Bouzat, Galván; Machuca, Carrizo y Santos.