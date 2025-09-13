River Plate le ganó un partido complicado a Estudiantes

El Millonario, que jugó más de 50 minutos con uno menos por la expulsión de Martínez Quarta, venció 2-1 al Pincha en el último juego antes del choque por la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.

Con los goles de Giuliano Galoppo a los seis minutos e Ignacio Fernández a los 15, ambos en el primer tiempo, River sigue en la parte alta de la tabla y ahora afrontará un duelo crucial ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por otro lado, Estudiantes dejó pasar una gran chance a pesar del gol sobre el final de Santiago Núñez y también se preparará para el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores.

A los seis minutos, River dio el primer golpe cuando Ignacio Fernández levantó una pelota complicada por la banda derecha y Giuliano Galoppo entró con mucha potencia al área y metió la cabeza para estampar el 1 a 0 ante la floja respuesta defensiva de Estudiantes.

Minutos más tarde, a los 13, "Nacho" Fernández bajó muy bien la pelota dentro del área con el pecho y definió de un derechazo, arriba, para el 2 a 0 de River.

El árbitro Nicolás Ramírez, junto con uno de sus asistentes, anularon el gol por una supuesta mano pero tras la revisión del VAR, el juez sancionó como válido el segundo tanto del equipo visitante.

Estudiantes vio un poco de esperanza sobre el final de la primera etapa, cuando tras una repetición de infracciones, el defensor Lucas Martínez Quarta vio la segunda amarilla y el árbitro Ramírez lo expulsó para dejar con 10 al "Millonario".

Con un futbolista más, Estudiantes intentó romper el cero y casi lo tuvo en dos ocasiones: la primera bajo los pies de Edwuin Cetré que alcanzó a puntear Galoppo, la gran figura de la cancha, y otra cuando Cristian Medina atoró la salida de Franco Armani, que cayó dentro del arco el rebote, pero fue mano del ex Boca.

Ya para el final del partido, Estudiantes apretó y pudo sacar un descuento tras un cabezazo fulminante de Santiago Núñez que venció sin complicaciones a Armani, pero el clima caliente sacó del partido a los locales, quienes dejaron pasar la oportunidad de empatar el duelo.