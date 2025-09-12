Así funcionarán los comercios el lunes 15 feriado provincial

Ese día no habrá clases en las escuelas de la provincia ni actividad en la administración pública.

El lunes 15 de septiembre será feriado provincial en Salta por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, por lo tanto no habrá clases en las escuelas de la provincia ni actividad en la administración pública.

Los comercios funcionarán en horario especial: abrirán durante la mañana y deberán cerrar a las 14:00 horas, de acuerdo a lo pactado entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio de Salta, para que los trabajadores puedan participar de los actos religiosos.

La empresa EDESA informó que la atención se mantendrá a través de sus canales digitales disponibles las 24 horas, como WhatsApp, Oficina Virtual, la APP Mi EDESA y la línea telefónica gratuita 0800. La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el martes 16 de septiembre en los horarios habituales.