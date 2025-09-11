La UNSa anunció un paro para este viernes por el veto de Milei

ADIUNSa confirmó la medida de fuerza y una jornada de visibilización para el día de hoy. Reclaman por la decisión del Gobierno nacional que afecta a las universidades públicas.

ADIUNSa) anunció un paro total de actividades para este viernes 12 de septiembre, en el marco de un paro nacional universitario convocado en respuesta al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Previo a la jornada de paro, este jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una jornada de visibilización en los predios de la UNSa, que incluirá:

10 hs: recorrida por las aulas

11 hs: ASAMBLEA con suspensión de actividades

12 hs: ABRAZO/ Ruidazo en los diferentes predios de la UNSa.

Desde el gremio remarcaron que la medida busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas de todo el país.