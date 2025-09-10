La Municipalidad brindó una jornada de servicios a los vecinos de Bº Lamadrid

A pedido de los vecinos, la Municipalidad brindó una jornada de servicios en barrio Lamadrid. La visita fue en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados “Unión y Esperanza”, ubicado en Carlos Forest 902, zona norte.

Los agentes municipales brindaron atención a través del Móvil de Licencias de Conducir, área de Bienestar Animal y los Móviles del Registro Civil y del Ente Regulador (de Provincia).

Ivana Colque, responsable del programa “Cerca Tuyo”, explicó que la respuesta de los vecinos fue positiva y de gran ayuda para la comunidad de la zona norte.

Para cerrar la semana, antes de la procesión del Milagro, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos, en la zona.

La actividad será este viernes 12 de septiembre de 9:30 a 12:30 en calle Deán Funes esq. Díaz Vélez (Sandwichería Adry).

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.