Anexo mercado San Miguel: Hasta el domingo 14 estos son los precios en frutas y verduras
La Municipalidad de Salta a través del Ente descentralizado del Mercado San Miguel dio a conocer los precios de los productos que se ofrecen en el anexo provisorio del pasaje Miramar 433.
Durante la segunda semana de septiembre los precios en frutas y verduras marcan algunas variantes en productos de estación, entre los que ingresan y permanecen, que mantendrán hasta el domingo 14 inclusive.
El anexo se ubica en calles Córdoba y Buenos Aires, y cuenta con 220 locales que ofrecen productos de calidad y a muy buen precio.
Se destacan los siguientes precios en frutas:
*Frutillas $6.000 el kg.
*Manzana $3.000 el kg.
*Mandarina $2.000 la docena
*Naranja $2.000 la docena
*Bergamota $3.000 la docena
*Banana $2.000 la docena
*Uvas $8.000 y $10.000 el kilo
*Carambola (importada) $10.000 el kilo
*Durazno $6.000 el kilo
*Limones 6 X $1.000
*Higos 3 X $2.000
*Ananá $600 el kilo
*Melón $5.000 el kilo
*Peras $2.000
*Paltas $6.000 el kilo
En cuanto a verduras y hortalizas estos son las ofertas:
*Pimiento verde $2.000 el kilo
*Pimiento rojo $3.000 el kilo
*Tomate $1.000 el kilo
*Lechuga $1.000 la unidad
*Repollo $2.000 la unidad
*Brocoli $2.000 y $2.500 la unidad
*Puerro $500 la unidad
*Espinaca $1.500 el atado
*Rabanito $1.500 el paquete
*Cebolla de verdeo $2.000 el atado
*Remolacha *2.000 el paquete
*Apio $500 la cuarta
*Choclos 2 X $1.500
*Zapallo $1.500 el kilo
*Batata $1.500 el kilo
*Tomate cherry $1.500 el kilo
*Zanahoria $1.000 el kilo
*Berenjena $1.500 el kilo
*Pepino $1.500 el kilo
*Arvejas $2.000 el kilo
*Chauchas $3.000 el kilo
*Zapallitos $1.500 el kilo
Se recuerda que el horario de funcionamiento en el anexo para la semana del 8 al 14 de septiembre será en horario corrido, de 8 a 21:30, hasta el sábado 13; en tanto, el domingo 14 se atenderá de 9 a 20 horas.