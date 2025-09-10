Anexo mercado San Miguel: Hasta el domingo 14 estos son los precios en frutas y verduras

El Ente descentralizado dio a conocer un listado con los productos de estación, a un buen precio, a los que podrán acceder los vecinos que visiten los puestos ubicados en pje. Miramar 433. Además, remarcaron que hasta el 14 de septiembre se trabajará en horario corrido.

La Municipalidad de Salta a través del Ente descentralizado del Mercado San Miguel dio a conocer los precios de los productos que se ofrecen en el anexo provisorio del pasaje Miramar 433.

Durante la segunda semana de septiembre los precios en frutas y verduras marcan algunas variantes en productos de estación, entre los que ingresan y permanecen, que mantendrán hasta el domingo 14 inclusive.

El anexo se ubica en calles Córdoba y Buenos Aires, y cuenta con 220 locales que ofrecen productos de calidad y a muy buen precio.

Se destacan los siguientes precios en frutas:

*Frutillas $6.000 el kg.

*Manzana $3.000 el kg.

*Mandarina $2.000 la docena

*Naranja $2.000 la docena

*Bergamota $3.000 la docena

*Banana $2.000 la docena

*Uvas $8.000 y $10.000 el kilo

*Carambola (importada) $10.000 el kilo

*Durazno $6.000 el kilo

*Limones 6 X $1.000

*Higos 3 X $2.000

*Ananá $600 el kilo

*Melón $5.000 el kilo

*Peras $2.000

*Paltas $6.000 el kilo

En cuanto a verduras y hortalizas estos son las ofertas:

*Pimiento verde $2.000 el kilo

*Pimiento rojo $3.000 el kilo

*Tomate $1.000 el kilo

*Lechuga $1.000 la unidad

*Repollo $2.000 la unidad

*Brocoli $2.000 y $2.500 la unidad

*Puerro $500 la unidad

*Espinaca $1.500 el atado

*Rabanito $1.500 el paquete

*Cebolla de verdeo $2.000 el atado

*Remolacha *2.000 el paquete

*Apio $500 la cuarta

*Choclos 2 X $1.500

*Zapallo $1.500 el kilo

*Batata $1.500 el kilo

*Tomate cherry $1.500 el kilo

*Zanahoria $1.000 el kilo

*Berenjena $1.500 el kilo

*Pepino $1.500 el kilo

*Arvejas $2.000 el kilo

*Chauchas $3.000 el kilo

*Zapallitos $1.500 el kilo

Se recuerda que el horario de funcionamiento en el anexo para la semana del 8 al 14 de septiembre será en horario corrido, de 8 a 21:30, hasta el sábado 13; en tanto, el domingo 14 se atenderá de 9 a 20 horas.