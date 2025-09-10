Mañana se realiza el 1er Reciclatón de la ciudad

La actividad será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy). Se recibirán aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).

La Municipalidad recuerda que este jueves se realizará el 1° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, remarcó que “con estas actividades queremos generar conciencia ambiental y buenos hábitos, además de prevenir que estos residuos reciclables terminen en el Relleno Sanitario San Javier o en la vía pública”.

“Por ello, invitamos a la comunidad en general a participar de la jornada este jueves 11 de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta, Easy”, manifestó el funcionario.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)

Y por primera vez el Eco Botellas de Plástico (en su interior se pueden colocar plásticos flexibles o tapitas)

Es importante destacar que, durante la jornada no se recibirán pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso (NFU).