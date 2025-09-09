Una salteña ganó una medalla de oro en los Juegos Mundiales de Trasplantados en Alemania

Se trata de Vilma Elizabeth Achuma, trasplantada renal desde hace 15 años, quien representó a la Argentina en el certamen internacional y logró el primer puesto en lanzamiento de disco y octavo lugar en bala y jabalina.

La atleta salteña Vilma Elizabeth Achuma, trasplantada renal hace 15 años, participó en los Juegos Mundiales de Trasplantados de Verano realizados en Dresde, Alemania, donde obtuvo una destacada actuación, consiguió la medalla de oro en lanzamiento de disco y octavo lugar en las disciplinas de bala y jabalina, entre 26 competidoras de su categoría.

Se trata de la única representante salteña en las disciplinas de atletismo de campo.

Actualmente integra el Círculo de Atletas Veteranos de Salta (CAVES) y participa regularmente en competencias nacionales e internacionales. Próximamente, planea competir en torneos de la región, como los que se desarrollarán en Rosario y en Santiago de Chile.

Achuma destacó que, “el deporte fue fundamental para mi recuperación: me fortaleció física, mental y emocionalmente. Es mi forma de honrar a quien me dio una segunda oportunidad. Porque sin donantes no hay trasplantes, y cuando a un trasplante se le suma la actividad física, la calidad de vida mejora de manera significativa”.

El evento deportivo, que tuvo lugar del 17 al 24 de agosto, es organizado cada dos años por la Federación Mundial de Trasplantes, con el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. Su objetivo principal es promover la concientización sobre la donación de órganos y demostrar que, con cuidados médicos adecuados y un estilo de vida saludable, las personas trasplantadas pueden alcanzar una alta calidad de vida.

Cómo ser donante de órganos

En Salta ya son más de 112 mil las personas que manifestaron su voluntad de ser donantes de órganos, tejidos y células. Para registrarla, la persona puede hacerlo de varios modos:

Firmando un acta en el CUCAI Salta.

Enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino

Ingresando a la app Mi Argentina, en la opción Salud, haciendo un clic en donación de órganos y luego en “expresá tu voluntad de donar”. Para ello, primero es necesario crear una cuenta y validar la identidad.

Tramitando el Documento Nacional de Identidad.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación