Una ventana se desprendió y golpeó en la cabeza a docente

Una docente sufrió un accidente, luego que una ventana se desprendiera y la golpeara en una escuela ubicada en la localidad de Rosario de la Frontera.

Según la información compartida por el medio Multivisión Federal, este hecho tuvo lugar ayer en la escuela Jorge Edgar Leal de la localidad fronteriza, donde la estructura se cayó y golpeó la cabeza de una maestra, quien precisó asistencia médica.

La noticia causió susto y preocupación entre los padres y tutores lo cuales se reunieron el día de hoy en el ingreso al establecimiento educativo para reclamar.

Por su parte la directora del establecimiento, Rosalía González, se lamentó de este hecho. “Lamentablemente fue la primera vez que tuvimos una situación, son ventanas viejas, la seño se enredó con la cortina y le golpeó fuertemente la cabeza, la llevaron a Salta para hacerle una tomografía”, detalló.

Dicho esto mencionó que, acontecido el episodio, se comunicaron con las autoridades de rigor y elevaron la situación al Ministerio.

La ministra Cristina Fiore mencionó que ya están trbajando en conjunto para llevar tranquilidad. Dijeron que se trató de un problema con la cadena de la ventana.