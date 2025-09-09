Importante secuestro de carne no apta para consumo en El Carril

La intervención se registró esta mañana en barrio Santa Rita tras una inspección de negocio. Se secuestró más de 140 kilos de carne. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía de Cerrillos.

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril en el marco de un control de negocio en barrio Santa Rita, detectaron carne no apta para el consumo humano.

En ese marco se secuestró y decomisó 145 kilos de carne vacuna, porcina y de pollo.

Un hombre mayor de edad fue infraccionado por infringir el art. 201 del Código Penal.

Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 4.