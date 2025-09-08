Hasta mañana el Registro Civil atenderá en la Delegación de San Luis

La Municipalidad de Salta informa que el Registro Civil brindará la atención hasta mañana martes 9 de septiembre en la Delegación de San Luis con un nuevo operativo de identificación. La atención iniciará a las 9 de la mañana en el edificio ubicado en cerro San Bernardo 90 a metros de la ruta Nacional 51 km 4 1/2.

Todos los vecinos podrán realizar trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, la modalidad exprés a $18.500. El pasaporte, trámite común $70.000 y la versión exprés $150.000.

Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse por whatsapp al 3872266178 o al fijo 3874998580.