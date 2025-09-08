Tiene 13 años y busca una familia que lo adopte

Convocaron a familias de todo el país que puedan ofrecer un hogar lleno de amor y oportunidades a una adolescente de 13 años.

Ella cursa actualmente el primer año de la escuela secundaria y se destaca por su excelente rendimiento académico, su responsabilidad y su carácter reservado. Muestra una notable predisposición para cumplir con sus obligaciones escolares y una actitud de compromiso frente a las tareas que se le proponen.

Con claros proyectos y aspiraciones a futuro manifiesta un genuino interés en continuar sus estudios a nivel superior. Pero además, fuera del ámbito académico, disfruta también de actividades recreativas como danzas acrobáticas en tela y actividades deportivas, especialmente fútbol.

El El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, a través de este llamado, busca familias que puedan brindar un entorno de amor y contención, acompañando sus sueños y talentos. Aquellas personas interesadas en conocer más detalles y acompañar el proceso de postulación pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected], o por teléfono al 0387 – 4258026. También pueden hacer sus consultas personalmente en la sede de la Secretaría Tutelar, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8 a 13hs.

En tanto las familias interesadas que contacten desde otras Jurisdicciones deberán realizar una entrevista de despeje, a partir de la cual el Registro correspondiente a su provincia efectuará un informe primario de idoneidad, conforme el Protocolo de Convocatorias Públicas acordado por la totalidad de provincias y la DNRUA.