En Salta se registraron 20 mil abortos desde 2021

Desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.610, que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en Salta se practicaron 20.000 abortos desde 2021.

Estas cifras surgen de las estadísticas con las que cuentan Argentina.gob.ar, amnistía.org.ar, proyectomirar.org.ar y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, datos que se obtienen desde enero del 2021 hasta agosto de 2025.

Lo alarmante aparece en la cifra referida a abortos en personas muy jóvenes y en niñas, ya que en 2024 el Observatorio registró 4.621 IVE, de los cuales 382 fueron ILE (interrupciones por violación y riesgo para la vida o salud), destacó también las cifras en menores de 10 a 15 años: 83 IVE y 19 ILE, informó El Tribuno.