Bienestar Animal: Durante el Milagro habrá un programa de identificación de perros

La Municipalidad, junto a las peregrinaciones, colocará collares o cintas a los perros callejeros que suelen sumarse a los diversos grupos. El objetivo es poder regresarlos a los barrios de donde salieron. También habrá puntos fijos con personal de Bienestar Animal y Zoonosis para identificación y atención veterinaria primaria.

En vistas a la fiesta religiosa en honor al Señor y Virgen del Milagro, la Municipalidad llevará a cabo un operativo especial de bienestar animal, tanto en los ingresos a la ciudad como en el microcentro.

Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, detalló que “principalmente vamos a identificar a los perros callejeros que suelen sumarse y seguir a los grupos peregrinos; porque luego quedan extraviados en el centro sin saber cómo regresar a sus viviendas o barrios”.

“Ante esta situación es que vamos a identificarlos con collares o cintas, por ejemplo, a los perros callejeros (no vagabundos) que viven en los barrios cercanos a las avenidas por donde ingresarán los peregrinos les colocaremos el nombre del barrio y el número de celular del dueño o del responsable”, remarcó el funcionario

“En el caso de los perros que lleguen con los peregrinos desde otros municipios, ya hemos acordado la colocación de cintas de colores específicas para cada grupo”, destacó Peretti.

En este caso será de la siguiente manera: Salta capital (blanco), Metán (rojo), El Galpón (azul), Lumbreras (lila), Rosario de la Frontera (verde manzana), Río Piedras (verde oscuro), Campo Quijano (violeta), Cafayate (naranja fluor), Vaqueros (gris), San Carlos (turquesa), La Viña (bordó), Rosario de Lerma (naranja), La Merced (rosa pastel), Iruya (verde fluor), San Antonio de los Cobres (rosa), El Bordo y Campo Santo (amarillo fluor), Cachi (azul Francia), Güemes (fucsia), J. V. González (amarillo), Las Lajitas (verde agua), Tartagal (rosa fluor), El Carril (amarillo pastel) y Chicoana (celeste pastel).

En tanto que, el hospital de Salud Animal abrirá el día sábado 13 de 7 a 18 hs y el domingo 14 habrá guardia solamente para los perros que pertenezcan a los grupos de peregrinos; y lunes 15 la atención será de 8 a 12 hs.