Monseñor Dante Bernacki se prepara acompañar a los peregrinos de la Mina Patito

El camino al Milagro se viste nuevamente de esperanza y devoción con la presencia de Monseñor Dante Bernacki, quien anunció que este año volverá a unirse a los mineros de Mina Patito.

"Estaré con ellos hasta que Dios quiera, es una amistad incondicional", expresó emocionado en diálogo con Somos Salta, al recordar el lazo profundo que lo une a estos trabajadores que recorren cientos de kilómetros para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.

Su compromiso no se detuvo ni siquiera tras haber sufrido un infarto: "Después de mi infarto hago partes caminando y otras en vehículo", relató, demostrando que la fe y la voluntad pueden más que las limitaciones físicas.

Este sábado 6 de septiembre, Bernacki subirá hacia San Antonio de los Cobres y, el domingo, se unirá a los mineros en Mina Patito.