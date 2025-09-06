La Policía Rural secuestró más de 148 kilos de carne no apta para el consumo

El procedimiento se realizó hoy durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.

La Policía Rural y Ambiental de El Carril infraccionó a una mujer, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en barrio Santa Rita de la localidad de Cerrillos.

En total, se decomisaron más de 148 mil kilos de carne vacuna y pollo.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 4.