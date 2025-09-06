Mejoras viales: Colocaron el nuevo hormigón en la calle Corrientes al 800

Los trabajos se están desarrollando entre Ituzaingó y Pellegrini, donde la calzada presentaba placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. El tránsito se encuentra clausurado.
La Municipalidad continúa con las obras de recuperación de la calzada en la calle Corrientes al 800, más precisamente entre Ituzaingó y Pellegrini, donde presentaba severos daños que dificultaban la normal circulación vehicular.

Actualmente se procedió a la colocación del nuevo hormigón, por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días. Es importante aclarar que, los trabajos se están llevando a cabo progresivamente por placas.

El sector se encontraba en mal estado producto del uso, las filtraciones de agua y de las raíces de los árboles que fueron generando roturas y levantamientos de las placas de hormigón.

Ante esta situación, primero se realizaron tareas de poda de los árboles y de las raíces que habían levantado las placas de hormigón; posteriormente se avanzó con la demolición para poder preparar el paquete estructural mediante enripiado y nivelado.

La calle Corrientes al 800 es una de las arterias más utilizadas en el macrocentro para quienes buscan llegar al microcentro y conectarse con las zonas oeste y norte de la ciudad. La obra responde a un pedido de larga data de los vecinos.

Es importante destacar que, mientras se desarrolla la obra, el tránsito se encuentra totalmente cortado. Se solicita a los conductores respetar las señalizaciones y utilizar vías alternativas.

