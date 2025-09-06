Tiempo del Milagro: Día 1 de Novena, conocé los horarios de las misas

La novena en honor al Señor y Virgen del Milagro da inicio. Horarios y misas en la Catedral Básilica de Salta.

La novena en honor al Señor y Virgen del Milagro da inicio y se extenderá hasta el domingo 14 en la Catedral Basílica de Salta. Durante estos días se celebrarán misas con y sin novena, en diferentes horarios, para permitir que los fieles puedan participar de acuerdo a sus posibilidades.

Horarios de la Novena:

Todos los días: 6:30 y 15:30.

Misas sin Novena:

7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 19:00.

Misas con Novena:

11:00 y 12:00 (solo domingos).

17:00, 20:00 y 21:30.