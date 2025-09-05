La Municipalidad y la UNSa inauguraron un nuevo CEUNSa en el CIC de Constitución

La Municipalidad y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSa -SEUNSa-, dejaron inaugurado un nuevo espacio de conocimiento. Se trata del CEUNSa (Centro de Extensión Universitaria) que funcionará en Centro Integrador Comunitario «Pablo Mesples» de barrio Constitución, zona este.

El nuevo CEUNSa brindará capacitaciones desde el mes de octubre, que estarán a cargo de destacados profesionales de esa casa de estudios.

María Juncosa, coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, destacó que el trabajo y colaboración social con la UNSa, permite a los vecinos tener nuevos cursos gratuitos con certificación.

Por su parte, Rita Martearena, vicerrectora, remarcó que la apertura de este espacio, permite nuevas oportunidades. “La Universidad Nacional de Salta sale a los barrios para compartir conocimientos junto a docentes, egresados y alumnos avanzados”, indicó.

Luego del Milagro en la ciudad, se darán a conocer los horarios de la oferta educativa de: Curso de laboratorio de miradas, creación de contenido audiovisual, fotografía, edición de video, robótica inicial, gastronomía y servicios para emprender o elaborar para el hogar.

Otros espacios

Sobre el funcionamiento de los CEUNSa de San Luis, Bicentenario, San Benito, Unión, Limache, ambas autoridades anticiparon que comenzarán a ser refuncionalizados para estar cerca de los vecinos con nuevas propuestas académicas.