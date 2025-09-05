Alumnos de la E.E.T. Alberto Einstein se destacaron en robótica en eventos nacionales e internacionales

La comunidad de la técnica celebró los logros de sus estudiantes en la Copa Robótica Argentina 2025 y el 3er Torneo Internacional de Robótica en Bolivia, reafirmando el compromiso de la institución con la innovación y las nuevas tecnologías.

La ceremonia de reconocimiento por los logros de sus estudiantes en la Copa Robótica Argentina 2025 y el 3er Torneo Internacional de Robótica en Bolivia se realizó en instalaciones de la institución, encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, tuvo lugar para homenajear el esfuerzo de los jóvenes talentos que pusieron en alto el nombre de Salta. Además las autoridades provinciales confirmaron que los alumnos que participaron en Bolivia podrán viajar a otra instancia que se desarrollará en México.

La Copa Robótica Argentina 2025, certamen organizado por EDUCABOT y coordinado en la provincia por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, contó con la participación de más de 150 equipos. Los estudiantes debían abordar una problemática socio-ambiental y proponer una solución a través de la programación de un robot virtual.

En la instancia local, celebrada en Vaqueros el 18 de agosto, dos equipos de la E.E.T. Alberto Einstein demostraron su talento, logrando los primeros dos puestos y clasificando a Neuquén.

En la gran final nacional, el equipo FENRIR-LA-2 se consagró Campeón Nacional de la Copa Robótica 2025. Los integrantes son Facundo Maximiliano Barrios Velázquez, Daniel Maximiliano Flores Portal, Leslie del Milagro Skrivanelli y Bruno Ezequiel Ulloa Martínez, bajo la mentoría del profesor César Nicolás Simesen Marrupe.

El equipo DIODOS 1N3138 se llevó el segundo puesto en la modalidad Play Off. Los alumnos que lo integran son Damián Álvaro Arena, Rubén Daniel Tapia, Gerardo Esteban Tolaba y Benjamín Francisco Villagrán, fueron liderados por el profesor Arnaldo Zerpa.

Con este resultado, Salta se consolida como una de las provincias referentes en el desarrollo de la Economía del Conocimiento, impulsando la formación de jóvenes en robótica, programación e inteligencia artificial.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación