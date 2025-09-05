Allanamientos y detenciones por lesiones, daños e incidentes violentos en barrios de la Capital y San Lorenzo

Esta madrugada, se llevaron a cabo 29 allanamientos en los barrios Solidaridad, La Paz, Libertad, Villa Primavera de la Capital. También en los barrios Atocha y Nueva Esperanza de San Lorenzo.

Las causas penales se iniciaron ante la denuncia de vecinos por daños, lesiones, amenazas e intimidación pública en el marco de enfrentamientos violentos entre grupos antagónicos. En Atocha fue detenido el presunto causante de graves lesiones con arma de fuego en perjuicio de un menor de 16 años, hecho registrado la semana pasada. Además 19 personas mayores de edad más fueron detenidas involucradas en estas causas. Hubo también 7 demorados.