Levantaron un vehículo abandonado en la zona de la Terminal

La Municipalidad de Salta continúa trabajando para recuperar espacios públicos, mediante el levantamiento de autos abandonados en distintas calles de la ciudad.

En esta ocasión, se levantó un auto abandonado en la zona de la Terminal de Ómnibus, precisamente en la calle Juana Hernández y Cristian C. Nelson. El operativo se llevó a cabo esta mañana, buscando garantizar la seguridad y el orden y evitar la contaminación ambiental.

El auto fue trasladado al canchón, donde será compactado si el titular no lo reclama. Se recalca que desde el inicio de la gestión se van levantando más de 1200 rodados.

«Los vecinos denunciaron que el auto estaba abandonado desde marzo. Seguimos trabajando a diario para despejar todos los espacios que estén ocupados», dijo Ceferino Perelló, director de Tránsito.

Cabe recordar que, luego de recibir múltiples denuncias, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, crearon un portal web en el cual se puede denunciar, de forma anónima, la presencia de un vehículo abandonado en la vía pública, tan solo poniendo los datos y si es posible una foto del mismo, ingresando al siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/denuncia-de-vehiculo-abandonado/ También se puede denunciar llamando al 147.