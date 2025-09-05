El municipio pondrá en marcha amplios operativos por la fiesta del Milagro

Tránsito implementará dispositivos especiales para la novena, procesión de Penitencia y el Triduo, finalizando con la procesión. Por su parte, Protección Ciudadana trabajará para garantizar el orden y establecer, detectar y gestionar la eliminación de factores de riesgo que pudieran existir.

La Municipalidad diagramó una serie de operativos que se implementarán desde mañana por el inicio de las celebraciones en honor del Señor y la Virgen del Milagro

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará dispositivos especiales para la novena, procesión de Penitencia y el Triduo, finalizando con la procesión. Por su parte, la Subsecretaría de Protección Ciudadana trabajará para garantizar el orden, establecer, detectar y gestionar la eliminación de los factores de riesgo que pudieran existir.

«Estamos trabajando fuertemente para que todas las actividades se lleven a cabo de la mejor manera en cuanto al tránsito. Lo planificamos hace dos meses y ya acompañamos algunos eventos”.

Solicitamos a la comunidad respetar las indicaciones del personal para que todo sea una fiesta», dijo Néstor Ruiz de los Llanos, subsecretario de Seguridad Vial y Prevención.

Desde Tránsito, anticiparon que se dispondrá de personal durante todos los días de la novena, es decir, desde el 6 al 14, y además habrá diferentes cortes, control de cruce peatonal y lugares donde estará prohibido estacionar.

Habrá cortes en: Buenos Aires y San Martín, Buenos Aires y Urquiza, Buenos Aires y Alvarado, Córdoba y España y Alberdi y Caseros. Mientras que estará prohibido estacionar sobre calle Buenos Aires, desde Av. San Martín hasta Gral. Güemes.

En cuanto a la procesión de Penitencia, que se realizará el sábado 13 de 20 a 22, también habrá distintos cortes por los alrededores del recorrido de la misma, el cual será el siguiente: partirán desde la Catedral por España, Deán Funes, Caseros, Mitre, España, Balcarce, Caseros hasta llegar a la parroquia San Juan Bautista de la Merced.

Durante el Triduo se espera la llegada de los fieles peregrinos y biciperegrinos de diferentes puntos de la provincia y el país. Es por eso que desde el área acompañarán el recorrido de los mismos hacia la Catedral, una vez que ingresen a la ciudad. Además, habrá diferentes despejes, filtros y cortes al paso.

Las actividades culminarán con la procesión, la cual se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre a partir de las 15. El recorrido será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

-Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

-Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral

Habrá 80 cortes, cambios en las paradas del transporte público y despejes en la zona desde las 00 del lunes 15.

Esto se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica. Se recomienda a los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.

Protección Ciudadana

Por otro lado, la Subsecretaría de Protección Ciudadana buscará prevenir, erradicar y solucionar cualquier tipo de inconveniente que se presente y para ello contará con carpas de diferentes organismos como el SAMEC, que se ubicarán en puntos estratégicos.

El objetivo es promover la prevención y brindar seguridad durante todas las actividades programadas. Por cualquier emergencia se encontrará habilitado el número 105.

«Estaremos atentos las 24 horas para actuar ante cualquier situación, tendremos ambulancias a disposición y diferentes organismos que colaborarán con nosotros como el año pasado», explicó el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral.