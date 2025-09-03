Le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

La mujer fue imputada y estará presa preventivamente por 15 días mientras se lleva adelante la investigación. La acusada fue filmada cuando atacaba al animal.

Un salvaje caso de maltrato animal conmociona por esta horas a la ciudad de San Pedro de Jujuy: una mujer fue detenida e imputada por mutilar y matar su perra preñada. Según la investigación, la acusada utilizó una hoja de afeitar para abrir el vientre del animal, extrajo sus vísceras y a los cachorros, y finalmente colocó los cuerpos en una bolsa de residuos para desecharlos. Estará presa preventivamente.

Según medios locales jujeños, todo ocurrió hace algunos días en un domicilio ubicado en la calle Maipú, en el barrio Ejército del Norte. De acuerdo con el testimonio de testigos, escucharon los alaridos de la perra, llamada "China", y, alertados por los gritos del animal, miraron hacia el interior de la vivienda, donde presenciaron la mutilación. Uno de los testigos grabó parte del ataque y el video fue incluido como prueba en el expediente judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2, el personal de Criminalística y el fiscal Agustín Jarma, quien finalmente dispuso la detención inmediata de la mujer.

El material audiovisual, junto con los informes de las pericias realizadas en el lugar, permitió a las autoridades avanzar con la imputación por el delito de “crueldad animal” previsto en los artículos 1 y 3 inciso 7 de la Ley 14.346.

De acuerdo con el procedimiento judicial, el fiscal Jarma informó que solicitará la prisión preventiva de la acusada, mientras se incorporan las pruebas alcanzadas por los equipos técnicos y se designa un abogado defensor.

La pena contemplada por la ley incluye prisión efectiva y se tramita en el fuero penal ordinario, señaló el diario Jujuy al Momento.

La Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro de Jujuy intervino en la denuncia y colaboró en el rescate de otro perro que permanecía en la vivienda bajo las mismas condiciones de riesgo. Este segundo animal fue trasladado a un refugio temporal, donde se encuentra a resguardo, según confirmaron desde la organización.

En el marco de la investigación, las autoridades efectuaron un registro del domicilio para recolectar todos los elementos pertinentes al caso. Testigos presenciales relataron que la mujer introdujo los restos de los animales en una bolsa negra.

La causa judicial continúa su curso bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación, que busca reunir la mayor cantidad de evidencia para elevar el caso a juicio.

La imputada permanecerá detenida en San Pedro, su lugar de residencia y luego será trasladada al Penal de Gorriti. Según explicó el fiscal al diario Todo Jujuy, la ley permite una prisión preventiva que va desde un mínimo de quince días hasta un máximo de un año, mientras se avanza en el caso.

Jarma destacó que “el caso está robustecido”, aunque aún quedan detalles por confirmar. “No hay forma de que pueda no ser ella”, aseguró el funcionario judicial.