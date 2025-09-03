Modifican la fecha del asueto por el Día del Empleado de Comercio

La celebración significa un día de descanso para los trabajadores del sector, por lo que gran parte de los negocios estarán cerrados.

Los empleados del rubro comercio pertenecen al grupo más numeroso de trabajadores del país y cada 26 de septiembre celebran el Día del Empleado del Comercio. Sin embargo, este 2025 la fecha se traslada al lunes 29 de septiembre, por lo que ese día los negocios cerrarán sus puertas.

El lunes 29 de septiembre, gran parte de los comercios y cadenas de supermercados que funcionan en todo el territorio nacional permanecerán cerrados por 24 horas.

Esta fecha fue impulsada por la Faecys, junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Este año, al coincidir con un día viernes, los empleados de comercio del país tendrán un fin de semana extendido, según la rama en al que se desempeñen.