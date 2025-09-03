El CONICET lanzará una transmisión sobre paleontología

La propuesta busca acercar la ciencia al público general, permitiendo la interacción directa con los investigadores, quienes responderán preguntas y compartirán su trabajo diario en el terreno

Tras el éxito del streaming submarino, el Conicet lanzará una nueva transmisión en tiempo real, esta vez desde una expedición paleontológica en Río Negro. Durante tres semanas de octubre, científicos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) mostrarán al público cómo se buscan, extraen y estudian fósiles en la Patagonia.

La propuesta busca acercar la ciencia al público general, permitiendo la interacción directa con los investigadores, quienes responderán preguntas y compartirán su trabajo diario en el terreno. La transmisión abarcará desde el hallazgo de restos fósiles hasta su traslado y análisis en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

En redes, el equipo adelantó: “Vamos a mostrarte cómo buscamos e identificamos fósiles, vamos a explicar lo que vayamos encontrando y compartir parte de nuestro día a día”. La iniciativa busca acercar al público al detrás de escena de la paleontología.

La campaña se extenderá por tres semanas y permitirá seguir en directo el rescate y traslado de piezas hacia los laboratorios. También habrá instancias de preguntas y comentarios en vivo.